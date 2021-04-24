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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

منذ 34 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة؛ حيث توقع هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار إلى أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، ارتفاع الموج : من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

وقال المركز، أن الخليج العربي: الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، حالة البحر : خفيف الموج.

 

حالة الطقس
الأمطار
مركز الأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
هذا عديم الأخلاق مادام انه داعس علي فريقه وش ترجي منه علي الاخرين لكن مادام وراه ظهر ومن يدافع عنه ماديا وغيرها لن تفيد...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
هذه المراءه تعتبر عمله نادره جدا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
رحمه الله وغفر له

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