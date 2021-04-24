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بالفيديو.. معلم يقدم 50 هاتفا ذكيا لطلابه ليسهل عليهم حضور المنصة بالقريات

منذ 15 دقيقة
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بالفيديو.. معلم يقدم 50 هاتفا ذكيا لطلابه ليسهل عليهم حضور المنصة بالقريات

الرياض (صدى):
أقدم معلم على مساعدة طلابه في مواصلة العملية التعليمية؛ حيث قدم لهم 50 هاتفًا ذكيًا ليسهل عليهم حضور المنصة في محافظة القريات.

وأوضح المعلم لقناة "الإخبارية"، أنه يعمل في إحدى المدارس بالقريات وحين الاتصال على أولياء الأمور لمتابعة غياب أبنائهم اتضح أن بعض الأسر لديها جهاز واحد أو جهازين مما يكفي لعدد أبنائها.

وأشار المعلم، إلى أن هناك طلاب متميزون ولكن ظرفهم المادية غلبت تفوقهم الدراسي؛ لافتًا إلى أنه قام بحصر عدد الطلاب الذين يحتاجون إلى أجهزة ليتضح أنهم 50 طالبًا وتم التواصل معهم وإيصال الأجهزة إليهم.

التعليم عن بعد
القريات
معلم
هواتف ذكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ع. س. ع
الطاقية اللي تقول عندة سبع بطولات آسيوية وانت تفحط يا مايكون،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ابو عمار
الله يرحمه

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