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بالفيديو.. قصة إنشاء السكة الحديد في المملكة بعد زيارة الملك عبدالعزيز لمصر

منذ ساعة
1695
بالفيديو.. قصة إنشاء السكة الحديد في المملكة بعد زيارة الملك عبدالعزيز لمصر

نايف السالم (صدى):
كشف عبد العزيز بن زيد القريشي محافظ مؤسسة النقد السعودي سابقاً قصة إنشاء السكة الحديدة ومرافقها .

وأكد "القريشي " في برنامج "ألف ميل " المذاع على قناة السعودية أن لها قصة طويلة بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث بدأت أرامكو في التوسع والإحتياج إلى ميناء للإستيراد قريبة منها فتم اختيار منطقة الدمام وبما أن المياه العميقة فيها بعيداً عن الميناء فتم تصميم سكة حديد تنتهي برصيفين لتمكين باخرتين من الرسو وطولها من البواخر إلى اليابسة .

وأشار " القريشي " أنه في عام 1947 م دعا الملك فاروق ملك مصر دعا الملك عبد العزيز لزيارة مصر ، وركب الملك عبد العزيز باخرة للسويس ومن السويس ركب القطار للقاهرة فكانت أول مرة يركب القطار فاستحسن القطار نظراً للسرعة والراحة وعندما رجع للمملكة طلب من شركة أرامكو تمديد السكة الحديد من الظهران إلى الرياض ومن هنا كان تطوير السكة الحديد في المملكة .

السكة الحديد
الملك عبد العزيز
الملك فاروق

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
جزاك الله خيرا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ع. س. ع
الطاقية اللي تقول عندة سبع بطولات آسيوية وانت تفحط يا مايكون،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
ابو عمار
الله يرحمه

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