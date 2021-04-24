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"الصحة العالمية" توجه نصائح هامة للوقاية من فيروس نيباه

منذ ساعة
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"الصحة العالمية" توجه نصائح هامة للوقاية من فيروس نيباه

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس نيباه حيواني المصدر ينتقل بين الحيوانات أولاً ثم ينتقل للإنسان ومن ثم تحدث عدوى بشرية .

وحذرت منظمة الصحة العالمية عمال الزراعة والزراعيين بإعتبارهم الأكثر عرضة للفيروس بسبب التعامل مع الأطعمة الملوثة أو الخفافيش أو الخنازير .

كما أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الإبتعاد عن عصارة النخيل أو منتجها المختمر لأنها تنقل العدوى من الخفافيش للإنسان ، كما حدث في الهند .

كما نصحت بغسل الفاكهة جيداً وتقشيرها والبعد عن الفاكهة التي يظهر عليها لدغات الخفاش .

منظمة الصحة العالمية
الحيوانات
فيروس نيباه

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