"الصحة العالمية" توجه نصائح هامة للوقاية من فيروس نيباه

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس نيباه حيواني المصدر ينتقل بين الحيوانات أولاً ثم ينتقل للإنسان ومن ثم تحدث عدوى بشرية .
وحذرت منظمة الصحة العالمية عمال الزراعة والزراعيين بإعتبارهم الأكثر عرضة للفيروس بسبب التعامل مع الأطعمة الملوثة أو الخفافيش أو الخنازير .
كما أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الإبتعاد عن عصارة النخيل أو منتجها المختمر لأنها تنقل العدوى من الخفافيش للإنسان ، كما حدث في الهند .
كما نصحت بغسل الفاكهة جيداً وتقشيرها والبعد عن الفاكهة التي يظهر عليها لدغات الخفاش .