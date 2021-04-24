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قيادة السياكل في القطيف قبل 74 عام

منذ ساعة
1549
قيادة السياكل في القطيف قبل 74 عام

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د محمد ماجد بخش
مفهوم حاضر!
د محمد ماجد بخش
مفهوم عبثي!
د محمد ماجد بخش
مفهوم.صحيح!
د محمد ماجد بخش
مفهوم.صحيح!
أسعد
يعني يا دكتور ناقص تحدد لنا متى ندخل الحمام!!!! الله يحلل ليلة الصيام و انت تنهي!! و من كلامك ان المقصود الناس اللي تستعمل...

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