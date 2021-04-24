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التشكيل المتوقع للهلال أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي

منذ 45 دقيقة
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التشكيل المتوقع للهلال أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي

ماجد محمد (صدى):
تشهد الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، مواجهتين مثيرتين في نفس التوقيت؛ حيث يواجه الهلال نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي، ويلعب شباب الأهلي دبي الإماراتي مع أجمك الأوزبكي.

ويلعب الهلال أمام استقلال دوشنبه في تمام الساعة الساعة 22:00 بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل استقلال دوشنبه المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وكشفت التوقعات، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال، قد يبدأ بنفس تشكيلة الهلال في مواجهة الأربعاء الماضي التي تضم الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف ومحمد كنو، وأمامهما لوسيانو فييتو وهتان باهبري وأندريه كاريلو، خلف المهاجم بافيتيمبي غوميز، ولكن ربما يبدأ أيضا سالم الدوسري على حساب باهبري أو فييتو.

وكان الهلال قد فاز على الاستقلال يوم الأربعاء الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما عزز صدارة الزعيم وحامل لقب النسخة قبل الماضية.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
استقلال دوشنبه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مفهوم حاضر!
د محمد ماجد بخش
مفهوم.صحيح!
د محمد ماجد بخش
مفهوم.صحيح!
أسعد
يعني يا دكتور ناقص تحدد لنا متى ندخل الحمام!!!! الله يحلل ليلة الصيام و انت تنهي!! و من كلامك ان المقصود الناس اللي تستعمل...
د محمد ماجد بخش
حضوري سيكون فقط عبر جملة مفهوم خاطيء !

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