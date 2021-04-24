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بالفيديو.. "القشعمي" يكشف عن شخص باع دكانه للمساهمة في فتح الرياض

منذ 20 دقيقة
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بالفيديو.. "القشعمي" يكشف عن شخص باع دكانه للمساهمة في فتح الرياض

نايف السالم (صدى):
كشف الكاتب محمد القشعمي، عن دور عبدالله حمد النفيسي أول وكيل تجاري للملك عبدالعزيز في الكويت، في فتح الرياض.

وأوضح القشعمي خلال برنامج "الليوان"، أن النفيسي باع دكانه وأعطى قيمة تجارته للملك عبدالعزيز للمساعدة في فتح الرياض، ، كما أرسل له في حصار حائل 200 جمل محملة بالمؤن.

وقال القشعمي: "لما الملك عبدالعزيز عزم على استعادة الرياض النفيسي ما قدر يرافقه فباع محتويات دكانه وساهم في تمويله".

وتطرق القشعمي إلى الحديث عن عبدالرحمن القصيبي في البحرين، موضحا أنه كان أول تاجر عربي يفتح فرعا لتجارته في فرنسا قبل 100 عام، وهو والد غازي القصيبي.

وأشار إلى أن القصيبي كان محبًا للأحساء، وله أدوارا كثيرة في مكة إذ افتتح مساجد ومكتبات، وكان حلقة الوصل بين الملك عبدالعزيز والإنجليز، وتم تعيينه برتبة وزير في وقت الملك سعود وتزوج من مكة.

القشعمي يروي تفاصيل رحلته في استقصاء تاريخ معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج

الرياض
القشعمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127290
منذ 10 دقائق
رحمهما الله ..

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أحدث التعليقات

خالد الغامدي
واضح الفيديو مفبرك على العموم هذا لايعني شي إطلاقا امرضتونا بهذه المقاطع والمغالطات وتنسبونها للدين الرجا عدم نشر هذه المقاطع ابدا مضره جدا جدا
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الثقل مواكبا لتمثيل درجة الثقل العددية الرابطة، وسيلة ؛ لتمثيل إنابة درجة ثقل وحدة المركز -الممثلة لوحدة العنصر الممثل- ؛ لتمثيل درجة...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب

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