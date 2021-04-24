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شاهد.. رجل الأعمال الشثري: "ميولي تجارية من عمر 6 سنوات"

منذ 42 دقيقة
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شاهد.. رجل الأعمال الشثري: "ميولي تجارية من عمر 6 سنوات"

علي القحطاني (صدى):
أكد رجل الأعمال خالد الشثري، على أهمية اهتمام الآباء بميول أبنائهم منذ الصغر، موضحا أهمية ذلك فيما سيكونون عليه مستقبلا.

وقال الشثري خلال برنامج "المسار": "من عمر 17 سنة وتفكيري متجه إلى أن أكون رجل أعمال، ولذلك كنت عازف عن مواصلة الدراسة الرسمية بشكل منتظم".

وأضاف: "ليت الآباء يتجهون لميول أبنائهم، أنا ميولي كانت تجارية من عمري 6 سنين، وفي عمر الـ 18 توظفت".

وتابع: "تفكيري كان متجه إلى أني بصير رجل أعمال وبكبر وبنجح، لذلك أركز على مبدأ الانتباه لميول الأبناء"، مشيرا إلى تشجيع جدته له بقولها له: " يا وليدي شق طريقك".

وأجاب على سؤال "دخلت لسوق الأسهم عام 1998م، وفي ذهنك أن تكون مستثمر أم مضارب؟" قائلا: "لأكون مستثمر"، موجها نصيحة للمستثمرين: "لا تضع بيضك في سلة واحدة، ما في رجل أعمال يضع كل استثماراته في مجال واحد".

وفي سياق آخر، أوضح الشثري أن ترتيبه بين أخوته الأول سنًا، والثاني بعد أخيه الذي توفى طفلا، موضحا أن عددهم 15 أخا من أمين اثنين، قائلا:" أنا معدد لكني لست مثل الوالد في الانتاج".

خالد الشثري
برنامج المساء

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أحدث التعليقات

خالد الغامدي
واضح الفيديو مفبرك على العموم هذا لايعني شي إطلاقا امرضتونا بهذه المقاطع والمغالطات وتنسبونها للدين الرجا عدم نشر هذه المقاطع ابدا مضره جدا جدا
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب
د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الثقل مواكبا لتمثيل درجة الثقل العددية الرابطة، وسيلة ؛ لتمثيل إنابة درجة ثقل وحدة المركز -الممثلة لوحدة العنصر الممثل- ؛ لتمثيل درجة...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب

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