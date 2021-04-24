شاهد.. محمد عبدالجواد: "الأهلي لا يقف على شخص واحد"

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق محمد عبد الجواد رسالة للأهلاويين بشأن المرحلة المقبلة، وذلك بعد استقالة عبد الإله مؤمنة من منصبه.
وأكد عبد الجواد على أهمية دعم الرئيس القادم للأهلي، قائلا: "أي شخص هيجي من المفروض أن الكل يدعمه، والأهلي لا يقف على رجل واحد".
وتابع: "أي شخص يعين رئيسا للأهلي كلنا ندعمه لأنه سيخدم الكيان الأهلاوي بغض النظر عما سيحدث في الفترة المقبلة انت راح تقف مع الأهلي وليس مع أشخاص".
وأضاف: "نحن كلنا منظومة واحدة سواء لا عبين، أو جهاز إداري، أو جماهير وإعلام".
يذكر أن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، أصدر قراراً بتكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي بالنادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة.
ومن المقرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتباراً من يوم الأحد.