شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تقدم إدارة نادي فولاد خوزستان الإيراني، بشكوى لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، بسبب سلوكه غير الأخلاقي، في مباراة الثلاثاء الماضي، ضمن دور المجموعات في أبطال آسيا.
وقدمت الشكوى لدى لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي بسبب الخطوة غير الأخلاقية التي بدرت من اللاعب حمد الله -بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يذكر أن المباراة المذكورة بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 ، فيما انتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بفوز النصر على فولاد بهدفين نظيفين.
اقرأ أيضًا: