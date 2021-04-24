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شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني

منذ ساعتين
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شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تقدم إدارة نادي فولاد خوزستان الإيراني، بشكوى لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، بسبب سلوكه غير الأخلاقي، في مباراة الثلاثاء الماضي، ضمن دور المجموعات في أبطال آسيا.

وقدمت الشكوى لدى لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي بسبب الخطوة غير الأخلاقية التي بدرت من اللاعب حمد الله -بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

يذكر أن المباراة المذكورة بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 ، فيما انتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بفوز النصر على فولاد بهدفين نظيفين.

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النصر
حمدالله

التعليقات

ابن فيصل
ابن فيصل عدد التعليقات : 251
منذ 10 دقائق
أعصابك ياغامدي

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ابن فيصل
أعصابك ياغامدي
ع. س. ع
لكل ساقط لاقط
عبدالله الحارثي
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يهديهم للصواب ويردهم ردا جميلا ويشفي اختهم . الله المستعان .

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