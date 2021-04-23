الأعداد السابقة للصحيفة

"الصناعة" ترخص لـ 102 مصنع جديد باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال

منذ 19 دقيقة
1316
"الصناعة" ترخص لـ 102 مصنع جديد باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر تقرير المؤشرات الصناعية عن إصدار 102 من المصانع الجديدة خلال شهر مارس الماضي برأس مال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020م.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن قرابة 39 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً، كما شهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال سعودي.

وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.

وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الج

الاستثمارات
الصناعة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
حشيشستان هذه، كذا ما عاد صارت لبنان
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويعتق رقبته من النار في هذا الشهر الفضيل
شرحبيل
البنات الان يبون الدراهم موب الاخلاق
فهد بن فايز الشهري
نجمان من نجوم المنتخب السعودي ماجد وسامي

أخر الأخبار

شاهد.. صافيناز عن بدايتها: "طُلب مني العمل في أعمال منافية للآداب"
شاهد.. صافيناز عن بدايتها: "طُلب مني العمل في أعمال منافية للآداب"
منذ 8 دقائق 216
شاهد.. مهندس مصري يلقي نقودا على المارة في الشارع
شاهد.. مهندس مصري يلقي نقودا على المارة في الشارع
منذ 14 دقيقة 178
"الصناعة" ترخص لـ 102 مصنع جديد باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال
"الصناعة" ترخص لـ 102 مصنع جديد باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال
منذ 19 دقيقة 1321
القشعمي يروي تفاصيل رحلته في استقصاء تاريخ معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج
القشعمي يروي تفاصيل رحلته في استقصاء تاريخ معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج
منذ 30 دقيقة 1403
شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني
شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني
منذ 36 دقيقة 2195
صورة.. ماجد عبد الله في ضيافة سامي الجابر
صورة.. ماجد عبد الله في ضيافة سامي الجابر
منذ ساعة 3012
شاهد.. اليونان تضبط 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة المملكة
شاهد.. اليونان تضبط 4 أطنان حشيش قادمة من لبنان بمساعدة المملكة
منذ ساعة 2458
المملكة تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"
المملكة تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"
منذ ساعة 1629
عدنان جستنية : الإتحاد " زعيم " الأندية السعودية
عدنان جستنية : الإتحاد " زعيم " الأندية السعودية
منذ ساعة 539
تركي السهلي : خروج عبدالإله مؤمنه من رئاسة الأهلي خسارة للفريق
تركي السهلي : خروج عبدالإله مؤمنه من رئاسة الأهلي خسارة للفريق
منذ ساعة 370