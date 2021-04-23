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شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني

منذ 36 دقيقة
2194
شكوى ضد حمدالله من فولاد الإيراني

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تقدم إدارة نادي فولاد خوزستان الإيراني، بشكوى لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، بسبب سلوكه غير الأخلاقي، في مباراة الثلاثاء الماضي، ضمن دور المجموعات في أبطال آسيا.

وقدمت الشكوى لدى لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الآسيوي بسبب الخطوة غير الأخلاقية التي بدرت من اللاعب حمد الله -بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

يذكر أن المباراة المذكورة بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 ، فيما انتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بفوز النصر على فولاد بهدفين نظيفين.

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النصر
حمدالله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
حشيشستان هذه، كذا ما عاد صارت لبنان
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويعتق رقبته من النار في هذا الشهر الفضيل
شرحبيل
البنات الان يبون الدراهم موب الاخلاق
فهد بن فايز الشهري
نجمان من نجوم المنتخب السعودي ماجد وسامي

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