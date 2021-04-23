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الطيران المدني: تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات

منذ 29 دقيقة
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الطيران المدني: تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تطبيق "توكلنا" شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وأبانت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

الطيران المدني
توكلنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومة المفيده يا دكتور الزعاق ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي فضيع يفضخ القلب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه خذته الطناخه بزياده ..
زائر الفجر
مافي داعي أو ضرورة لهذه التعينات ..! لأن الشخصية النصراوية المعروفة والنافذة هي من تدير لجنة الإنضباط كما حدث آخر مره بخصوص عقوبة حمدالله...
زا
نحتاج الي مواسم عبادات و طاعات لليوم الاخر و الاهتمام بأمور الدين وليس لطاعة بزران.

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