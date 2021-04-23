الأعداد السابقة للصحيفة

محمد الدويش ينتقد النصر: لايخدعكم الفوز فكل لاعب أسوأ من أخيه

منذ 47 دقيقة
1725
محمد الدويش ينتقد النصر: لايخدعكم الفوز فكل لاعب أسوأ من أخيه

نواف السالم (صدى):
انتقد الناقد الرياضي محمد الدويش أداء فريق النصر في المباراة التي أقيمت،مساء اليوم، أمام فريق فولاذ الايراني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر:"لايخدعكم الفوز، كل لاعب أسوأ من أخيه، والفريق أنقذه وليد عبدالله، والمباراة ليس فيها مايستحق الاحتفاء سوى النقاط الثلاث وهدف حمدالله".

يذكر أن النصر فاز على فولاذ الإيراني بهدفين دون مقابل، ليرفع النصر بذلك رصيده إلى 8 نقاط يليه السد القطري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فولاذ الايراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

أقرأ أيضا

النصر يتجاوز فولاذ بهدفين وينفرد بالصدارة

نادي النصر
دوري أبطال آسيا
نادي فولاذ الايراني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلومة المفيده يا دكتور الزعاق ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي فضيع يفضخ القلب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه خذته الطناخه بزياده ..
زائر الفجر
مافي داعي أو ضرورة لهذه التعينات ..! لأن الشخصية النصراوية المعروفة والنافذة هي من تدير لجنة الإنضباط كما حدث آخر مره بخصوص عقوبة حمدالله...
زا
نحتاج الي مواسم عبادات و طاعات لليوم الاخر و الاهتمام بأمور الدين وليس لطاعة بزران.

أخر الأخبار

المملكة تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"
المملكة تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"
منذ 36 ثانية 1010
عدنان جستنية : الإتحاد " زعيم " الأندية السعودية
عدنان جستنية : الإتحاد " زعيم " الأندية السعودية
منذ 42 ثانية 80
تركي السهلي : خروج عبدالإله مؤمنه من رئاسة الأهلي خسارة للفريق
تركي السهلي : خروج عبدالإله مؤمنه من رئاسة الأهلي خسارة للفريق
منذ 44 ثانية 78
وليد الفراج : هذا رأيي في فرحة حمدالله
وليد الفراج : هذا رأيي في فرحة حمدالله
منذ 51 ثانية 98
الهلال ينهي استعداداته لاستقلال دوشنبيه
الهلال ينهي استعداداته لاستقلال دوشنبيه
منذ 7 دقائق 1140
بالفيديو.. "الزعاق" يفسر سبب ظهور دائرة أحيانا حول القمر
بالفيديو.. "الزعاق" يفسر سبب ظهور دائرة أحيانا حول القمر
منذ 24 دقيقة 1414
الطيران المدني: تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات
الطيران المدني: تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات وصعود الطائرات
منذ 29 دقيقة 1438
تتمنى يكون عريسها غني من الاخير
تتمنى يكون عريسها غني من الاخير
منذ 34 دقيقة 398
اختصار زفة للعرسان وسط الكورونا
اختصار زفة للعرسان وسط الكورونا
منذ 34 دقيقة 280
من اخطر الطرق في العالم
من اخطر الطرق في العالم
منذ 34 دقيقة 325