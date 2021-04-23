محمد الدويش ينتقد النصر: لايخدعكم الفوز فكل لاعب أسوأ من أخيه

نواف السالم (صدى):
انتقد الناقد الرياضي محمد الدويش أداء فريق النصر في المباراة التي أقيمت،مساء اليوم، أمام فريق فولاذ الايراني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر:"لايخدعكم الفوز، كل لاعب أسوأ من أخيه، والفريق أنقذه وليد عبدالله، والمباراة ليس فيها مايستحق الاحتفاء سوى النقاط الثلاث وهدف حمدالله".
يذكر أن النصر فاز على فولاذ الإيراني بهدفين دون مقابل، ليرفع النصر بذلك رصيده إلى 8 نقاط يليه السد القطري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فولاذ الايراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
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