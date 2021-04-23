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تفاصيل اللائحة التنفيذية لدور الأحداث من بينها طريقة التعامل مع الفتاة الحامل

منذ 8 دقائق
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تفاصيل اللائحة التنفيذية لدور الأحداث من بينها طريقة التعامل مع الفتاة الحامل

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لدور الأحداث، والتي تضمنت تفاصيل التعامل معهم منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم، على أن يصدر الوزير القواعد التنفيذية لها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدورها.

وتضمنت المادة الثالثة من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، أن الدار لا تتسلم الحدث إلا من الجهة المختصة، والتأكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية، وتطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية له في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.

وأكدت المادة الخامسة على ضرورة إبلاغ الدار ، ولي أمر الحدث أو من يقوم بمكانه فور تسلمه، وتفتيشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه.

الأحداث
اللائحة التنفيذية
وزارة الموارد البشرية
الفتاة الحامل

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
كله تخطيط نحس نصر إبليس الشيعه وتشجيع من دولة الفرس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وساهر كم ارباحه من وراها
خبير زمانه
قرار ممتاز ونتمنى استمراره وعدم النظر لاعتذار الحكومه اللبنانيه المختطفه من حزب الشيطان المسيطر على القرار ... وحزب الشيطان وعصاباته لن يتوقفو عن التهريب...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اللي يقول عليه كله 🐇🐇🐇 قصده تضاعفت أمواله بعد ساهر
Ali
ماشاء الله دكتور ومفتي بتاع كله😂😂😂

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