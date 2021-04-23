النصر يتجاوز فولاذ بهدفين وينفرد بالصدارة

طلال الغامدي (صدى):
تمكن النصر من الفوز على فولاذ الايراني 2-صفر لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض،ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
ونجح النصر بتسجيل أول أهدافه بقدم لاعبه عبدالفتّاح عسيري عند الدقيقة 54 ، وعند الدقيقة 85 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة طويلة من الحارس وليد عبدالله ليراوغ مدافعي فولاذ ويضع الكرة بذكاء في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-صفر.
وبهذه النتائج يتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط يليه السد القطري برصيد 7 نقاط، ويحتل فولاذ الايراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.