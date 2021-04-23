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النصر يتجاوز فولاذ بهدفين وينفرد بالصدارة

منذ 48 دقيقة
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النصر يتجاوز فولاذ بهدفين وينفرد بالصدارة

طلال الغامدي (صدى):
تمكن النصر من الفوز على فولاذ الايراني 2-صفر لينفرد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض،ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ونجح النصر بتسجيل أول أهدافه بقدم لاعبه عبدالفتّاح عسيري عند الدقيقة 54 ، وعند الدقيقة 85 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة طويلة من الحارس وليد عبدالله ليراوغ مدافعي فولاذ ويضع الكرة بذكاء في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-صفر.

وبهذه النتائج يتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط يليه السد القطري برصيد 7 نقاط، ويحتل فولاذ الايراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

النصر
دوري أبطال آسيا
فولاذ

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
كله تخطيط نحس نصر إبليس الشيعه وتشجيع من دولة الفرس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وساهر كم ارباحه من وراها
خبير زمانه
قرار ممتاز ونتمنى استمراره وعدم النظر لاعتذار الحكومه اللبنانيه المختطفه من حزب الشيطان المسيطر على القرار ... وحزب الشيطان وعصاباته لن يتوقفو عن التهريب...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اللي يقول عليه كله 🐇🐇🐇 قصده تضاعفت أمواله بعد ساهر
Ali
ماشاء الله دكتور ومفتي بتاع كله😂😂😂

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