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النيابة العامة تحذر من تعمد نقل عدوى كورونا وتوضح العقوبة

منذ 34 دقيقة
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النيابة العامة تحذر من تعمد نقل عدوى كورونا وتوضح العقوبة

عبدالله الغامدي (صدى):
حذرت النيابة العامة من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا، يعتبر من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة العامة أنه لا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر.

كما أكدت النيابة العامة أن جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة، مبينة أن كل من تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين -دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً- يعاقب بالعقوبات الآتية: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة، ويضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.

النيابة العامة
الصحة العامة
فيروس كورونا
عدوى كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8702
منذ 21 دقيقة
دخل شاب محل الفول اليوم بدون كمامة ثم سعل سعلة غريبة ثم تركت الفول والطعمية والسمبوسة وأصلا انا مطلوب مني أحضر كزبرة خضراء فقط . تركتهم ولم ادفع للمحل ثمنهم ١٤ ريال (حقهم) مشان خفت من العدوى! ولما قل أدبه علي وقال لي عقلك صغير لفت بي الدنيا وتذكرت إهانة مماثلة من أحد طلابي ورجعت البيت حزين في داخلي حزن وقررت غدا أكتب مقال الاعتزال فانتظروه. بمشيئة الله

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