موقف الاتحاد والرجاء من الموعد المقترح لـ نهائي كأس محمد السادس

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بأن الاتحاد العربي لكرة القدم، قد اقترح إجراء نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في شهر أغسطس المقبل بدولة المغرب قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد في المملكة 2021/2022 بأسبوع.
واوضحت المصادر أن الاتحاد العربي قد حصل على موافقة ناديي الاتحاد والرجاء المغربي على الموعد لبدء التحضيرات حتى يعتمد الموعد النهائي، وفقاً لـ "الرياضية".
كان الاتحاد قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على نظيره الشباب، بينما صعد فريق الرجاء المغربي للدور ذاته بعد فوزه على نظيره الإسماعيلي المصري.