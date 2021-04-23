الأعداد السابقة للصحيفة

"الغذاء والدواء" ترصد 1155 مخالفة وتغلق 124 منشأة خلال شهر مارس

منذ 59 دقيقة
1915
"الغذاء والدواء" ترصد 1155 مخالفة وتغلق 124 منشأة خلال شهر مارس

الرياض (صدى):
نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11.727 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال شهر مارس الحالي، وأسفرت الجولات عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، بالإضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة "الهيئة".

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أوقفوا 18 خط إنتاج، إلى جانب رصدهم 137 منشأة تزاول النشاط دون ترخيص.

وبلغت كمية المواد الغذائية والمياه المضبوطة 2.119.262 كغم، و 4860 عبوة مبيد، و25.500 كغم من الأعلاف، و101.767 عبوة مستحضر صيدلاني، و11.346.682 جهاز طبي، و1.483.939 عبوة منتج تجميلي.

وأشارت "الهيئة" أنه جرى ضبط تلك الكميات خلال الزيارات والحملات الروتينية والتفتيشية على منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنشآت الأعلاف والمبيدات والتجميل.

وأجرت "الغذاء والدواء" خلال شهر مارس ثلاث حملات تفتيشية شملت الرقابة على "البيانات التغذوية - الدهون المهدرجة - ادعاءات السكر على بطاقة العصائر"، والحملة التفتيشية على الصيدليات البيطرية، بالإضافة إلى حملة "خطة الرصد الالكتروني لاستهداف منتجات التنحيف والتسمين"، أسفرت عن رصد 349 رابط الكتروني، 285 منها مخالف.

وبينت أنها غرّمت 531 منشأة، وتصدرت منشآت الغذاء الأكثر مخالفةً بواقع 403، يلي ذلك مخالفة نظام المستحضرات البيطرية بواقع 50 مخالفة، ثم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية العشبية بـ 46 منشأة، ثم نظام منتجات التجميل ونظام الأعلاف، مشيرة إلى أن المخالفة التي سجلتها كأكثر تكرارًا في نظام الغذاء هي مخالفة عدم الحصول على أذونات الاستيراد للمنتجات الغذائية قبل الاستيراد، إذ تم ضبط 188 مخالفة، يلي ذلك مخالفات عدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة في نظام منتجات التجميل، ثم مخالفة تداول مستحضر بيطري غير مسجل في نظام المستحضرات البيطرية، فمخالفة عدم توفر الأدوية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وفيما يخص منافذ المملكة، فقد ورد إلى "الهيئة" خلال نفس الفترة 37.148 إرسالية، 28.187 منها تم التعامل معها عن طريق مفتشو "الفسح المركزي"، إذ جرى فسح 27.346 إرسالية مباشرة دون معاينة، و9470 إرسالية فُسحت بمعاينة، فيما جرى رفض 332 إرسالية، وبلغت المنتجات المفسوحة (95.374) منتج، فيما رُفض (929) منتج.

وتنفّذ "الهيئة" حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مخالفة
جولة تفتيشية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ولو نار نفخت بها أضاءت: ولكن أنت تنفخ في رماد ألا غدرت بنو أعلى قديما: وأنعم إنها ودق المزاد وكنتم أعبدا أولاد غيل: بني...
د محمد ماجد بخش
الحياة أن تكون !
د محمد ماجد بخش
دولاب الملابس تحط فيه ما تلبس كذلك المتابعين لا تضع في دولاب -(الخزانة)- خزانة حجرتك غير لبسك
د محمد ماجد بخش
أعوذ بالله . كفت ووفت وأجزلت وأفهمت وغطت جواب السؤال
د محمد ماجد بخش
دخل شاب محل الفول اليوم بدون كمامة ثم سعل سعلة غريبة ثم تركت الفول والطعمية والسمبوسة وأصلا انا مطلوب مني أحضر كزبرة خضراء فقط...

أخر الأخبار

موقف الاتحاد والرجاء من الموعد المقترح لـ نهائي كأس محمد السادس
موقف الاتحاد والرجاء من الموعد المقترح لـ نهائي كأس محمد السادس
منذ 10 دقائق 1262
بالفيديو.. "ناصر القصبي" يتقمص دور المشهور المؤثر بـ 100 متابع
بالفيديو.. "ناصر القصبي" يتقمص دور المشهور المؤثر بـ 100 متابع
منذ 20 دقيقة 293
جاء الصيف وعصبت عليهم
جاء الصيف وعصبت عليهم
منذ 30 دقيقة 274
الحكم اخذه الحماس بزيادة
الحكم اخذه الحماس بزيادة
منذ 30 دقيقة 273
هذا اللى ودك ما يفزع لهم
هذا اللى ودك ما يفزع لهم
منذ 30 دقيقة 330
النيابة العامة تحذر من تعمد نقل عدوى كورونا وتوضح العقوبة
النيابة العامة تحذر من تعمد نقل عدوى كورونا وتوضح العقوبة
منذ 34 دقيقة 1585
"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق وتعيد فتح 25 مسجداً
"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق وتعيد فتح 25 مسجداً
منذ 40 دقيقة 1638
مواطن يروي تجربته المؤلمة مع كورونا وانتقال العدوى لوالدته
مواطن يروي تجربته المؤلمة مع كورونا وانتقال العدوى لوالدته
منذ 49 دقيقة 1858
"النمر" يحذر الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر
"النمر" يحذر الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر
منذ 54 دقيقة 3065
"الغذاء والدواء" ترصد 1155 مخالفة وتغلق 124 منشأة خلال شهر مارس
"الغذاء والدواء" ترصد 1155 مخالفة وتغلق 124 منشأة خلال شهر مارس
منذ 59 دقيقة 1918