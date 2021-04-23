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"النمر" يحذر الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر

منذ 54 دقيقة
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"النمر" يحذر الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر

الرياض (صدى):
حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر، مؤكدًا أن ذلك يعد أسوء توقيت للمباشرة.

وأضاف أن المباشرة قد تجعل أحد الطرفين يعاني من دوخة أو إغماء أو خفقان أو صداع شديد أو هبوط سكر أو ألم العضلات كأعراض جانبية للمنشط فيضطر إلى كسر الصيام للتعامل مع الحالات أعلاه.

ولفت إلى أن الليل به متسع من الوقت الذي يتيح للرجل مباشرة زوجته، لذلك يفضل ألا تكون المباشرة قبل أذان الفجر.

يذكر أن المباشرة تعني الملامسة وأصله "من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج.

 

 

الأزواج
الفجر
الصيام
المباشرة في الصيام
منشط

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8702
منذ 32 دقيقة
نفيس يا النمر - حان الآن موعد صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي - ودي أقول إن تداعي المعاني ليس فقط في المعاني فهناك تداعيات أخرى تشابه تداعي المعاني ولو قرأ أحدكم بغض روايات إحسان عبدالقدوس مستقبلا لعرف أن رواية "شيء في صدري" رواية حقيقية وليست مجرد نصائح روائية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127283
منذ 29 دقيقة
شكراً يادكتور على هاالمعلومة المهمه ..

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