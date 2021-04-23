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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يتحدث عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان

منذ ساعة
2005
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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يتحدث عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان

الرياض (صدى):
تحدث رئيس الاستخبارات العامة السابق، الأمير تركي الفيصل، عن معاناة المملكة مع عصابات تهريب المخدرات من لبنان.

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وذكر، خلال حديثه في برنامج "الصندوق الأسود" التابع لصحيفة "القبس" الكويتية، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات عبر عصابات دولية لتوزيعها على دول مختلفة و منها المملكة.

وأكد أن السلطات في المملكة تواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات أعلنت اليوم عن إحباط محاولات لتهريب ملايين الأقراص من الإمفيتامين المخدر، كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

كما أعلنت المملكة اليوم منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعد رصد محاولات العناصر الإجرامية استخدام الخضروات والفواكه في تهريب المخدرات إلى المملكة.

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المملكة تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها

 

المخدرات
الأمير تركي الفيصل
المملكة
لبنان
إمفيتامين

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 438
منذ 28 دقيقة
اذا تريدون حماية الوطن لاتتعملو مع لبنان نهائيا حتى سقوط حزب الله المسيطر على البلاد والمتحكم بحكومته لبنان حاليا ليس عربي بل فارسي لماذا تضييع الوقت لحث حكومه قرارها بايران ان تتابع وتمنع تهريب المخدرات للسعوديه ودعم الحوثيين المجاملات لاتحمي وطن كفى دعم لبنان عشرات السنوات بالميارات اللتي تذهب لجيب حزب الله وتقويته ..بقاء حزب الله بسبب دعم مليارات دول الخليج للاسف بعذر انه بلد عربي ولدعم حكومته واقتصاده وكلها تذهب لحزب الشيطان المسيطر على البلد... والان مع زمن الحزم انشاء الله يتم القضاء على حزب الشيطان وتجفيف مصادرة المموله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 274
منذ 26 دقيقة
لبنان وفلسطين ينطبق عليهم المثل القائل
اتق شر من احسنت اليه
السعوديه تقف بجانبهم وهم يقفون ضدها

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
كله تخطيط نحس نصر إبليس الشيعه وتشجيع من دولة الفرس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وساهر كم ارباحه من وراها
خبير زمانه
قرار ممتاز ونتمنى استمراره وعدم النظر لاعتذار الحكومه اللبنانيه المختطفه من حزب الشيطان المسيطر على القرار ... وحزب الشيطان وعصاباته لن يتوقفو عن التهريب...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اللي يقول عليه كله 🐇🐇🐇 قصده تضاعفت أمواله بعد ساهر
Ali
ماشاء الله دكتور ومفتي بتاع كله😂😂😂

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