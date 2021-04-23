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مواطن يروي تجربته المؤلمة مع كورونا وانتقال العدوى لوالدته

منذ 49 دقيقة
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مواطن يروي تجربته المؤلمة مع كورونا وانتقال العدوى لوالدته

الرياض (صدى):
روي المواطن احمد العنزي معاناته المؤلمة مع فيروس كورونا، مبينا أن الأعراض استمرت معه لفترة طويلة وتم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.

وقال العنزي "تعرضت لوعكة صحية وتوجهت للطبيب أكد إصابتي بحساسية وأعطاني علاج وقمت بإجراء جلستين بخار شعرت بالراحة ليلة واحدة فقط لكن في الليلة الثانية اشتد التعب وشعرت بضيق تنفس وسعال متواصل ولم أتمكن من النوم" ٠

وتابع أنه تواصل مع وزارة الصحة، في البداية نصحته باتباع علاج الطبيب، لكن في المرة الثانية طالبته بعمل مسحة وظهرت النتيجة بأنها إيجابية.

وأضاف العنزي" شعرت بحزن شديد خوفا من انتقال العدوى على أهلي، وبعد أسبوع من وجودي في المستشفى علمت بإصابة والدتي بكورونا، وأصبت بإنهيار ولن أتمكن من إمساك دموعي" ٠

وأشار العنزي إلى أن الأعراض استمرت معه لمدة شهرين ونصف ، مؤكدا أن الأمر هذا ليس سهل وسريع الانتقال، ونصح بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا
العدوى
الأعراض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8702
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