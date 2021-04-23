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وزير الداخلية تعليقاً على إحباط تهريب المخدرات: "أمن المملكة خط أحمر"

منذ 31 دقيقة
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وزير الداخلية تعليقاً على إحباط تهريب المخدرات: "أمن المملكة خط أحمر"

نايف السالم (صدى):
علق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على إحباط تهريب المخدرات من لبنان، قائلا أن أمن المملكة خط أحمر.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، قد أعلن أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 مليون قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وقررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد المقبل لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وزير الداخلية
المملكة
تهريب المخدرات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8684
منذ 24 دقيقة
إحباط تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان - يقظة ودقة ومهارة ( عفية عليكم ) يا صقور البر والبحر والجو
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8684
منذ 16 دقيقة
من ذكاء وفطنة الصقور عرفوا بأن هذا ليس موسم الرمان وقت العبور

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سعد المسعودي
المفروض هذا الفعل يكون من زمان حزب الله اللبناني اغرق بلادنا بالمخدرات والمنشطات منذ عقود والان نصحى من غفلتنا المفروض حتى لا نستورد من...
د محمد ماجد بخش
منحة خاصة قدمها لي أبو متعب رحمه الله وقيل لي يومها " حنا منهو له عشانه " في عهد الملك فهد
د محمد ماجد بخش
من ذكاء وفطنة الصقور عرفوا بأن هذا ليس موسم الرمان وقت العبور
د محمد ماجد بخش
إنتبه على حالك من رصاص حسن . فمن قتلوا إبن ضيعتهم لما كشف عنهم غطاء تأريخ الصلاحية عنهم . لقمان سليم ضيف شاشة الحدث...
د محمد ماجد بخش
إحباط تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان - يقظة ودقة ومهارة ( عفية عليكم ) يا صقور البر والبحر والجو

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