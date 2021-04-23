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التعليم تعلن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد

منذ 45 دقيقة
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التعليم تعلن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد

الرياض (صدى):
‏أعلنت ‎وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر ‎نظام فارس إلى يوم الأحد 1442/9/20هـ.

وحددت الوزارة شروط برنامج الإيفاد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أن يكون القبول نهائيًا غير مشروط، وإرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، وكذلك ألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه، إلى جانب ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.

وزارة التعليم
الوظائف التعليمية
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برنامج الإيفاد

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