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صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني

منذ 42 دقيقة
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صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني

بيروت (صدى):
قال صحفي لبناني أن فتاوى حزب الله هي المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى المملكة، مبينا أن لبنان ليس دولة مصدرة للرمان في الاساس، وذلك تعليقاً على إرسالية الرمان التي ضبطتها مكافحة المخدرات اليوم محشوا بأقراص الإمفيتامين.

وقال الصحفي أن الوقت الحالي ليس موسم الرمان، وهناك معلومات بأن شحنات الرمان المضبوطة اليوم قادمة من سوريا أو إيران، وأن حزب الله يقوم بمعالجتها وتصديرها على أنها منتج لبناني، بهدف تمويل نفسه، مؤكدا أن الحزب مسيطر على مداخل ومخارج لبنان.

وأضاف أن فتاوى الحزب تعتبر أن بيع المخدرات للمجتمعات التي يعتبرها معادية حلال وواجب ديني وأخلاقي، ولا يتعارض مع مفهوم ما يسميه "المقاومة".

ولفت إلى أن الحزب أصبح منظمة إجرامية تجاوزت خطورته مرحلة الإرهاب، والعمليات العسكرية، ليصبح مشروعه تدمير الشعوب من خلال المخدرات، وأن يدخل من خلالها إلى بيئات المجتمع العربي لتدميرها

المملكة
تهريب المخدرات
فتاوى حزب الله

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أحدث التعليقات

هتلر
عندي احساس يابخش انك فاغرهم ابو قرون
هتلر
يرحمه
هتلر
ما قابلت الملك عبد العزيز الله يرخمه
د محمد ماجد بخش
قابلته في مطار هيثرو رحمه الله كان في أوج مجده رحمه الله وأطال في الخير سيرته وكان آخر لقاء به بمعية سمو الأمير متعب...
شر البليه مايطقع
صدقتك والسرقات برضه من الدعا

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