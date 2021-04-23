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بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين

منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات كبيرة لضمان حصول قاصدي الحرمين على كافة الخدمات بجودة عالية.

وخصصت الهيئة العامة لشؤون الحرمين إدارة للغات والترجمة تقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية

وتقدم خدمة الترجمة من خلال عدد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمار والحجاج مثل خدمات التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس، حيث تم توزيع كوكبة من المترجمين ينتشرون في أروقة الحرمين ويتحدثون ٢١ لغة إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص من ذوى الإعاقة كما تتم ترجمة الدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة وتوزع الرئاسة سماعات الترجمة على المستفيدين داخل الحرمين.

كما تقوم الرئاسة بترجمة خطبة عرفة وبثها مباشرة في عرفات للحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وغير القنوات التلفزيونية والاذاعية والتطبيقات الذكية.

شؤون الحرمين
المعتمرين
اللغات

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أحدث التعليقات

هتلر
عندي احساس يابخش انك فاغرهم ابو قرون
هتلر
يرحمه
هتلر
ما قابلت الملك عبد العزيز الله يرخمه
د محمد ماجد بخش
قابلته في مطار هيثرو رحمه الله كان في أوج مجده رحمه الله وأطال في الخير سيرته وكان آخر لقاء به بمعية سمو الأمير متعب...
شر البليه مايطقع
صدقتك والسرقات برضه من الدعا

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