ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"

ماجد محمد (صدى):
أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب فريق الهلال إنهاء التحضيرات لمباراة الاستقلال المقرر إقامتها غداً السبت، مؤكدا على ضرورة الاستمرار والثبات لتحقيق المركز الأول في المجموعة بدوري أبطال آسيا.
وأضاف: "أمامنا 8 مباريات قبل نهاية الموسم سنخوضها بالتركيز خطوة بخطوة لإنهاء الموسم بنجاح".
وتابع ميكالي"مجموعتنا ليست سهلة، كانت متكافئة، و لا وجود للمباريات السهلة، وضطر أحيانا لتغيير طريقة اللعب، بالنظر لخصائص اللاعبين ووضع الفريق المنافس"، مشيرا إلى أن التأهل ليس مؤكد حتي الآن.
ولفت ميكالي إلى أن عبدالله حمدان وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويأمل أن يشارك في المباريات القادمة.
ومن ناحية أخرى ، قال مدرب الاستقلال الطاجيكي " نشعر بالقلق والتوتر من مباراة الهلال وسنواجه مباراة صعبة بعد نتيجة المباراة الماضية، ووجود بعض الإصابات لدينا".
وأكد أن الهلال يتمتع بمستوى كبير ولياقة عالية جدا، لكننا سنقدم مستوى أفضل من المواجهة الماضية.