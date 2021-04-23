الأعداد السابقة للصحيفة

ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"

منذ ساعة
1657
ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"

ماجد محمد (صدى):
أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب فريق الهلال إنهاء التحضيرات لمباراة الاستقلال المقرر إقامتها غداً السبت، مؤكدا على ضرورة الاستمرار والثبات لتحقيق المركز الأول في المجموعة بدوري أبطال آسيا.

وأضاف: "أمامنا 8 مباريات قبل نهاية الموسم سنخوضها بالتركيز خطوة بخطوة لإنهاء الموسم بنجاح".

وتابع ميكالي"مجموعتنا ليست سهلة، كانت متكافئة، و لا وجود للمباريات السهلة، وضطر أحيانا لتغيير طريقة اللعب، بالنظر لخصائص اللاعبين ووضع الفريق المنافس"، مشيرا إلى أن التأهل ليس مؤكد حتي الآن.

ولفت ميكالي إلى أن عبدالله حمدان وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويأمل أن يشارك في المباريات القادمة.

ومن ناحية أخرى ، قال مدرب الاستقلال الطاجيكي " نشعر بالقلق والتوتر من مباراة الهلال وسنواجه مباراة صعبة بعد نتيجة المباراة الماضية، ووجود بعض الإصابات لدينا".

وأكد أن الهلال يتمتع بمستوى كبير ولياقة عالية جدا، لكننا سنقدم مستوى أفضل من المواجهة الماضية.

الهلال
دوري أبطال آسيا
الاستقلال
ميكالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هتلر
عندي احساس يابخش انك فاغرهم ابو قرون
هتلر
يرحمه
هتلر
ما قابلت الملك عبد العزيز الله يرخمه
د محمد ماجد بخش
قابلته في مطار هيثرو رحمه الله كان في أوج مجده رحمه الله وأطال في الخير سيرته وكان آخر لقاء به بمعية سمو الأمير متعب...
شر البليه مايطقع
صدقتك والسرقات برضه من الدعا

أخر الأخبار

مضاربة بين عائلتين داخل مطعم
مضاربة بين عائلتين داخل مطعم
منذ 22 دقيقة 276
تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 23 دقيقة 217
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
منذ 23 دقيقة 246
خضوع مارتينيز لعملية جراحية في الركبة
خضوع مارتينيز لعملية جراحية في الركبة
منذ 32 دقيقة 1620
شاهد.. قصة الدعاء الذي قاله "صالح كامل" من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة
شاهد.. قصة الدعاء الذي قاله "صالح كامل" من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة
منذ 37 دقيقة 1774
صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني
صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني
منذ 42 دقيقة 1920
بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين
بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين
منذ 47 دقيقة 1442
بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك
بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك
منذ 57 دقيقة 1549
ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"
ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"
منذ ساعة 1660
والدة مدير شرطة جنوب مدينة جازان إلى رحمةِ الله تعالى
والدة مدير شرطة جنوب مدينة جازان إلى رحمةِ الله تعالى
منذ ساعة 1624