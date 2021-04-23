الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك

منذ 57 دقيقة
1548
بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك

نايف السالم (صدى):
روى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، أحداث معركة الشنانة التي شكّلت بداية الانتصارات الاستراتيجية في رحلة استعادة المملكة من النفوذ التركي.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن بعد معركة البكيرية تمركز الملك عبدالعزيز وقواته في الرس، وانتشرت أنباء انتصار الملك عبدالعزيز في معركة البكيرية، فجاءه المدد من كل مكان، وارتفع عدد الجيش السعودي.

وأضاف أن اشتباكات وقعت بعد ذلك بين قوات الملك ومرتزقة الأتراك، وأسفرت عن هروب المرتزقة إلى أوطانهم دون العودة للأراضي السعودية، وذهب الملك بعدها إلى الشنانة، وهناك دارت المعركة وانتصر فيها الملك عبدالعزيز.

أقرأ أيضا:

بالفيديو.. قصة المعركة البطولية التي قادها الملك عبدالعزيز ضد الاتراك في البكيرية

الملك عبدالعزيز
الرس
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
طلال الطريفي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هتلر
عندي احساس يابخش انك فاغرهم ابو قرون
هتلر
يرحمه
هتلر
ما قابلت الملك عبد العزيز الله يرخمه
د محمد ماجد بخش
قابلته في مطار هيثرو رحمه الله كان في أوج مجده رحمه الله وأطال في الخير سيرته وكان آخر لقاء به بمعية سمو الأمير متعب...
شر البليه مايطقع
صدقتك والسرقات برضه من الدعا

أخر الأخبار

مضاربة بين عائلتين داخل مطعم
مضاربة بين عائلتين داخل مطعم
منذ 22 دقيقة 276
تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 23 دقيقة 217
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
منذ 23 دقيقة 246
خضوع مارتينيز لعملية جراحية في الركبة
خضوع مارتينيز لعملية جراحية في الركبة
منذ 32 دقيقة 1620
شاهد.. قصة الدعاء الذي قاله "صالح كامل" من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة
شاهد.. قصة الدعاء الذي قاله "صالح كامل" من سطح حافلة لنقل الحجاج إلى عرفة
منذ 37 دقيقة 1774
صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني
صحفي لبناني: فتاوى حزب الله المسؤولة عن تهريب المخدرات للمملكة.. وتعتبره واجب ديني
منذ 42 دقيقة 1920
بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين
بالفيديو.. كيفية التعامل مع اللغات المختلفة للحجاج والمعتمرين
منذ 47 دقيقة 1442
بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك
بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك
منذ 57 دقيقة 1549
ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"
ميكالي قبل مواجهة الاستقلال: "مجموعتنا ليست سهلة.. وتأهلنا غير مؤكد"
منذ ساعة 1657
والدة مدير شرطة جنوب مدينة جازان إلى رحمةِ الله تعالى
والدة مدير شرطة جنوب مدينة جازان إلى رحمةِ الله تعالى
منذ ساعة 1621