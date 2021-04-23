بالفيديو.. أحداث معركة الشنانة التي قادها الملك عبدالعزيز ضد مرتزقة الأتراك

نايف السالم (صدى):
روى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، أحداث معركة الشنانة التي شكّلت بداية الانتصارات الاستراتيجية في رحلة استعادة المملكة من النفوذ التركي.
وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن بعد معركة البكيرية تمركز الملك عبدالعزيز وقواته في الرس، وانتشرت أنباء انتصار الملك عبدالعزيز في معركة البكيرية، فجاءه المدد من كل مكان، وارتفع عدد الجيش السعودي.
وأضاف أن اشتباكات وقعت بعد ذلك بين قوات الملك ومرتزقة الأتراك، وأسفرت عن هروب المرتزقة إلى أوطانهم دون العودة للأراضي السعودية، وذهب الملك بعدها إلى الشنانة، وهناك دارت المعركة وانتصر فيها الملك عبدالعزيز.
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