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الطيران المدني يوضح الفئات المسموح لهم بإصدار بطاقة صعود الطائرة

منذ ساعة
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الطيران المدني يوضح الفئات المسموح لهم بإصدار بطاقة صعود الطائرة

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصن /لم تثبت إصابته)، من تاريخ 10-9-1442ه.

ووجهت الهيئة المختصين بالعمل على سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين مع الحالة الصحية لهم في تطبيق "توكلنا"، بعد اكتفاء الجهات الحكومية والخاصة بالتطبيق وعدم الحاجة لمشاهد ورقية.

ومن المقرر أن يتيح النظام آلية لإبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية، بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة أعلاه، مع التأكيد على حفظ حقوقهم.

الطيران المدني
المسافرين
صعود الطائرة

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أحدث التعليقات

هتلر
عندي احساس يابخش انك فاغرهم ابو قرون
هتلر
يرحمه
هتلر
ما قابلت الملك عبد العزيز الله يرخمه
د محمد ماجد بخش
قابلته في مطار هيثرو رحمه الله كان في أوج مجده رحمه الله وأطال في الخير سيرته وكان آخر لقاء به بمعية سمو الأمير متعب...
شر البليه مايطقع
صدقتك والسرقات برضه من الدعا

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