الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من الخارجية اللبنانية على منع إرساليات الخضروات والفاكهة إلى المملكة

منذ 7 دقائق
1367
أول تعليق من الخارجية اللبنانية على منع إرساليات الخضروات والفاكهة إلى المملكة

بيروت (صدى):
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها قد تبلغت بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية في بيروت، مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضر والفواكه الى اراضيها من لبنان قبل اعلانه، ونقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه الموضوع الى المسؤولين الكبار.

وأوضحت الوزارة أن تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان.

ودعت السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني.

المملكة
الخارجية اللبنانية
إرساليات الخضروات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
اجراء يستحق الاشاده حتى ولو اتى متاخرا جدا حزب الله وادواته متربص بالشباب السعودي كذلك تركيا نامل ان ينالها نصيب المقاطعه واليمن ومخدراته كذلك...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اكفنا شر حزب الشيطان في لبنان واتباعه ومن هم يتبعون .. اللهم آمين ..
أبوخالد-أبها.
أولا : شكرا لسعادة الدكتور طارق الحبيب على مايقدمه ويوضحه على عجالة في هذا البرنامج وغيره , ثانيا : يقول المثل الإنجليزي ..( الشجرة...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل منا ومنه وكل عبد مخلص موحد ، صالح الاعمال .. آمين ..

أخر الأخبار

أول تعليق من الخارجية اللبنانية على منع إرساليات الخضروات والفاكهة إلى المملكة
أول تعليق من الخارجية اللبنانية على منع إرساليات الخضروات والفاكهة إلى المملكة
منذ 7 دقائق 1368
الشيخ السلمي يجيب.. "هل يجوز لوكيل الورثة أن يحرم إخوته الإناث من الميراث؟"
الشيخ السلمي يجيب.. "هل يجوز لوكيل الورثة أن يحرم إخوته الإناث من الميراث؟"
منذ 27 دقيقة 1543
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
منذ 37 دقيقة 1439
توضيح من توكلنا بشأن طريقة إثبات القادمين من الخارج لـ التحصين
توضيح من توكلنا بشأن طريقة إثبات القادمين من الخارج لـ التحصين
منذ 56 دقيقة 1983
ميلان يمدد عقد إبراهيموفيتش لمدة موسم
ميلان يمدد عقد إبراهيموفيتش لمدة موسم
منذ ساعة 1501
بالفيديو.. متحدث مكافحة المخدرات: نسبة المضبوطات الواردة من لبنان أكثر من 75%
بالفيديو.. متحدث مكافحة المخدرات: نسبة المضبوطات الواردة من لبنان أكثر من 75%
منذ ساعة 1776
الغيابات تثير المخاوف في النصر قبل مواجهة فولاد الإيراني
الغيابات تثير المخاوف في النصر قبل مواجهة فولاد الإيراني
منذ ساعة 2124
داوود حسين: والدتي سبب ابتعادي عن الأدوار الجادة.. والفنان لايعتزل
داوود حسين: والدتي سبب ابتعادي عن الأدوار الجادة.. والفنان لايعتزل
منذ ساعة 688
مواطن يلبي نداء الصلاة قبل 42 عام غرب الرياض
مواطن يلبي نداء الصلاة قبل 42 عام غرب الرياض
منذ ساعة 1341
تحذيرات من أمطار ورياح وتساقط البرد على عسير
تحذيرات من أمطار ورياح وتساقط البرد على عسير
منذ ساعة 1561