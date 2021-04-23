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بالفيديو.. متحدث مكافحة المخدرات: نسبة المضبوطات الواردة من لبنان أكثر من 75%

منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث مكافحة المخدرات: نسبة المضبوطات الواردة من لبنان أكثر من 75%

الرياض (صدى):
كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي تفاصيل ضبط شبكة إجرامية منظمة حاولت تهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين المخدر كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح النجيدي أن نسبة المضبوطات بلغت أكثر من 75% من إجمالي الضبطيات الواردة المخباة في الخضار والفواكه.

وأضاف متحدث مكافحة المخدرات أن وزارة الداخلية أحبطت في وقت سابق عمليات تهريب قادمة من لبنان 20 مليون إمفيتامين كان مخبأة في شاحنة فاكهة العنب، وكذلك شحنة أخري كانت مخبأة في شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين المخدر ، كما تم إحباط منذ شهر في شحنة إطارات بداخلها قرابة 11 مليون قرص إمفيتامين المخدر.

وأشار النجيدي إلى أن اتخاذ قرار منع دخول الشاحنات الفواكه والخضروات اللبنانية جاء بعد سلسلة من الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية لمحاولات التهريب من قبل السلطات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرات للملكة ، ولحفظ أمن المملكة .

وأكد أن نسبة الاستهداف التي تتعرض لها المملكة كبيرة جدا ، حيث استهدفت محاولات تهريب أكثر من 60 مليون قرص مخدر كانت مخبأة داخل الشحنات والبضائع القادمة من لبنان، ويكشف هذا الرقم مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة .

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
لبنان
إمفيتامين
شبكة إجرامية
شحنة رمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49109
منذ 59 دقيقة
المهم ان يستمر المنع في استيراد الفواكه والخضروات من لبنان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127273
منذ 7 دقائق
اللهم اكفنا شر حزب الشيطان في لبنان واتباعه ومن هم يتبعون .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
اجراء يستحق الاشاده حتى ولو اتى متاخرا جدا حزب الله وادواته متربص بالشباب السعودي كذلك تركيا نامل ان ينالها نصيب المقاطعه واليمن ومخدراته كذلك...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اكفنا شر حزب الشيطان في لبنان واتباعه ومن هم يتبعون .. اللهم آمين ..
أبوخالد-أبها.
أولا : شكرا لسعادة الدكتور طارق الحبيب على مايقدمه ويوضحه على عجالة في هذا البرنامج وغيره , ثانيا : يقول المثل الإنجليزي ..( الشجرة...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل منا ومنه وكل عبد مخلص موحد ، صالح الاعمال .. آمين ..

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