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الغيابات تثير المخاوف في النصر قبل مواجهة فولاد الإيراني

منذ ساعة
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الغيابات تثير المخاوف في النصر قبل مواجهة فولاد الإيراني

نواف السالم (صدى):
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدمة جديدة بعدما تأكد غياب 6 لاعبين مقيدين في القائمة الآسيوية، عن مواجهة فولاد الإيراني، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويغيب عن النصر بشكل رسمي، في مواجهة فولاد، الخماسي " "براد جونز، أسامة الخلف، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز العلاوي، فراس البريكان"، بجانب عبدالمجيد الصليهم، المصاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فولاد الإيراني، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر
الغيابات
فولاد الإيراني

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عبدالله الناصر / حائل
اجراء يستحق الاشاده حتى ولو اتى متاخرا جدا حزب الله وادواته متربص بالشباب السعودي كذلك تركيا نامل ان ينالها نصيب المقاطعه واليمن ومخدراته كذلك...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اكفنا شر حزب الشيطان في لبنان واتباعه ومن هم يتبعون .. اللهم آمين ..
أبوخالد-أبها.
أولا : شكرا لسعادة الدكتور طارق الحبيب على مايقدمه ويوضحه على عجالة في هذا البرنامج وغيره , ثانيا : يقول المثل الإنجليزي ..( الشجرة...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتقبل منا ومنه وكل عبد مخلص موحد ، صالح الاعمال .. آمين ..

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