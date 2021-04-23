الغيابات تثير المخاوف في النصر قبل مواجهة فولاد الإيراني

نواف السالم (صدى):
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدمة جديدة بعدما تأكد غياب 6 لاعبين مقيدين في القائمة الآسيوية، عن مواجهة فولاد الإيراني، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، من منافسات دوري أبطال آسيا.
ويغيب عن النصر بشكل رسمي، في مواجهة فولاد، الخماسي " "براد جونز، أسامة الخلف، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز العلاوي، فراس البريكان"، بجانب عبدالمجيد الصليهم، المصاب.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فولاد الإيراني، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة، من منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.