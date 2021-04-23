الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
مواطن يلبي نداء الصلاة قبل 42 عام غرب الرياض
منذ 11 دقيقة
304
1
(صدى):
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 49098
منذ 5 دقائق
اوكي
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
الكلام نوعين نوع يتحدث ونوع يحدث والذي يحدث نوعين نوع يوصل التحدث ونوع يتحدث بشرطين هما الحركة المسماة بلغة الجسد والثانية بالمعنى الذي يقف...
فبصل
بالله عليكم فكونا من وجه النكبه عيادته مواعيده ب الأشهر مو فاض الأخ مره كرونا والان قلب صودا هذا شيف مو طبيب ليش ما...
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله
أخر الأخبار
داوود حسين: والدتي سبب ابتعادي عن الأدوار الجادة.. والفنان لايعتزل
منذ 5 دقائق
60
مواطن يلبي نداء الصلاة قبل 42 عام غرب الرياض
منذ 11 دقيقة
309
تحذيرات من أمطار ورياح وتساقط البرد على عسير
منذ 25 دقيقة
1313
"الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس كورونا
منذ 36 دقيقة
1685
بالفيديو.. هبة حسين ترد عل انتقادات ظهورها مع زوجها على السوشيال ميديا
منذ 40 دقيقة
602
إغلاق 129 منشأة خالفت التدابير الوقائية في جدة
منذ 46 دقيقة
1407
ريم عبد الله توضح حقيقة خلافها مع ناصر القصبي
منذ 50 دقيقة
870
الاتحاد الأوروبي يقرر عدم معاقبة ريال مدريد بعد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي
منذ 56 دقيقة
1585
"الشورى" يناقش نظام الأحوال الشخصية ويحسم قراره بشأن مشروع حقوق كبير السن
منذ ساعة
1676
بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يكشف موعد اشتداد الصيف وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة
منذ ساعة
1822