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"الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة
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"الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، 1205وتسجيل حالة تعافي جديدة ، ووفاة 9 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 454 حالة ، ومنطقةمكة المكرمة 244 حالة ، والمنطقة الشرقية 171 حالة ، ومنطقة عسير 44 حالة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل وزارة الصحة والجهات المختصة متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس مع مواصلة التطعيم بلقاح كورونا للجرعة الأولى مع تأجيل الجرعة الثانية لتطعيم أكبر عدد ممكن والوصول إلى المناعة المجتمعية .

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن تأجيل الجرعة الثانية ليس له أي تأثير على فاعليته وأنه سيتم تحديد المواعيد بعد إعادة الجدولة .

الرياض
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
الحالات الجديدة
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4779
منذ 24 دقيقة
اللهم اكشف عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين يارب عفو يا ودود يا لطيف الطف بنا يا الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127269
منذ 19 دقيقة
يارب رحمتك يا رحيم ياجواد يا كريم اللهم اكشف عنا هذا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
الكلام نوعين نوع يتحدث ونوع يحدث والذي يحدث نوعين نوع يوصل التحدث ونوع يتحدث بشرطين هما الحركة المسماة بلغة الجسد والثانية بالمعنى الذي يقف...
فبصل
بالله عليكم فكونا من وجه النكبه عيادته مواعيده ب الأشهر مو فاض الأخ مره كرونا والان قلب صودا هذا شيف مو طبيب ليش ما...
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله

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