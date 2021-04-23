"الصحة": إصابة 1098 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، 1205وتسجيل حالة تعافي جديدة ، ووفاة 9 حالات – يرحمهم الله - .
وسجلت منطقة الرياض 454 حالة ، ومنطقةمكة المكرمة 244 حالة ، والمنطقة الشرقية 171 حالة ، ومنطقة عسير 44 حالة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .
وتواصل وزارة الصحة والجهات المختصة متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس مع مواصلة التطعيم بلقاح كورونا للجرعة الأولى مع تأجيل الجرعة الثانية لتطعيم أكبر عدد ممكن والوصول إلى المناعة المجتمعية .
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن تأجيل الجرعة الثانية ليس له أي تأثير على فاعليته وأنه سيتم تحديد المواعيد بعد إعادة الجدولة .