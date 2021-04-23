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بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يكشف موعد اشتداد الصيف وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة

منذ ساعة
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بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يكشف موعد اشتداد الصيف وارتفاع الحرارة إلى 50 درجة

الرياض (صدى):
كشف متحدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة حسين القحطاني أن الثالث عشر من شوال سيكون دخول الصيف بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية .

وقال متحدث الأرصاد أن هذه الفترة تشهد أمطار ربيعية وسيبدأ اليوم الجمعة هطول أمطار متفرقة وحتى يوم الثلاثاء المقبل وتزداد الغزارة على المرتفعات ومناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وجازان ، والباحة ، وعسير وهي أمطار متوسطة إلى غزيرة ، وفقاً لـ " الإخبارية "

وأشار متحدث الأرصاد أن بعد انتهاء الأمطار سيدخل الصيف بشكل تدريجي حتى تصل إلى اشتداد الصيف في منتصف شوال .

الأرصاد
ارتفاع الحرارة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
الكلام نوعين نوع يتحدث ونوع يحدث والذي يحدث نوعين نوع يوصل التحدث ونوع يتحدث بشرطين هما الحركة المسماة بلغة الجسد والثانية بالمعنى الذي يقف...
فبصل
بالله عليكم فكونا من وجه النكبه عيادته مواعيده ب الأشهر مو فاض الأخ مره كرونا والان قلب صودا هذا شيف مو طبيب ليش ما...
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله

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