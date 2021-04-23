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المملكة تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها

منذ ساعة
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المملكة تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها

الرياض (صدى):
"انطلاقاً من التزامات المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ الموافق 25 / 4 / 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

كما ستستمر وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

" حفظ الله المملكة وشعبها، وأدام عليها أمنها واستقرارها".

المملكة
لبنان
الخضروات
الفواكه

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3680
منذ 59 دقيقة
من اول .. تمام برافو عليكم . 👏👏👏

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
الكلام نوعين نوع يتحدث ونوع يحدث والذي يحدث نوعين نوع يوصل التحدث ونوع يتحدث بشرطين هما الحركة المسماة بلغة الجسد والثانية بالمعنى الذي يقف...
فبصل
بالله عليكم فكونا من وجه النكبه عيادته مواعيده ب الأشهر مو فاض الأخ مره كرونا والان قلب صودا هذا شيف مو طبيب ليش ما...
ابو عمار
طيب خير ان شاء الله

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