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بالفيديو.. الشيخ " الخثلان " يوضح حكم أن يصبح الصائم جنباً

منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ " الخثلان " يوضح حكم أن يصبح الصائم جنباً

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم أن يصبح الصائم جنباً .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج " نارات الهدى " أنه يجوز أن يصبح الصائم جنباً لقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ، مشيراً إلى أن الآية الكريمة تسمح للمسلم بالطعام والشراب والجماع حتى طلوع الفجر ويعني هذا أنه قد يطلع الفجر على المسلم وهو جنب .

كما أكد الشيخ سعد الخثلان ، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب ويغتسل بعد طلوع الصبح .

الشيخ سعد الخثلان
الصيام
الجنب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8649
منذ 34 دقيقة
من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8649
منذ 33 دقيقة
عن معاوية رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ».
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8649
منذ 30 دقيقة
تعديل[♧]

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج [" منارات الهدى "] أنه يجوز أن يصبح الصائم جنباً لقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ، مشيراً إلى أن الآية الكريمة تسمح للمسلم بالطعام والشراب والجماع حتى طلوع الفجر ويعني هذا أنه قد يطلع الفجر على المسلم وهو جنب .

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أحدث التعليقات

الراقي=-=
وماذا عن المواطن يا معالي الوزير؟‏اتق الله ياوزير المالية ولاتنس أنك ستقف أمام الله يوم القيامة وتحاسب على تعطيل مصالح المسلمين. فهل يعقل أن...
زا
مملكة الصحراء العربيه.
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه .. .. عضوها وكتفوها وكركبوها .. كلهم عصابات فاسدون ..
¥ ولد نجد ¥
حفظ الله بلادنا وشبابنا من شر هذه السموم ويرد كيد الكائدين.
ع. س. ع
خالد 👍🏻 والشي الثاني لو يعتذر والا ما يعتذر تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية

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