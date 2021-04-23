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إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة

منذ ساعة
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إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض
تهريب
إمفيتامين

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80418
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4778
منذ 21 دقيقة
حفظ الله بلادنا وشبابنا من شر هذه السموم ويرد كيد الكائدين.

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الراقي=-=
وماذا عن المواطن يا معالي الوزير؟‏اتق الله ياوزير المالية ولاتنس أنك ستقف أمام الله يوم القيامة وتحاسب على تعطيل مصالح المسلمين. فهل يعقل أن...
زا
مملكة الصحراء العربيه.
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمه .. .. عضوها وكتفوها وكركبوها .. كلهم عصابات فاسدون ..
¥ ولد نجد ¥
حفظ الله بلادنا وشبابنا من شر هذه السموم ويرد كيد الكائدين.
ع. س. ع
خالد 👍🏻 والشي الثاني لو يعتذر والا ما يعتذر تبقى،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية

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