الأعداد السابقة للصحيفة

محامي باسم عوض الله يوضح سبب عدم الإفراج عن موكله في قضية الفتنة

منذ 42 دقيقة
1995
1
محامي باسم عوض الله يوضح سبب عدم الإفراج عن موكله في قضية الفتنة

عمّان (صدى):
أوضح محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله سبب عدم الإفراج عن موكله ضمن العفو الملكي الذي شمل عدد من المتورطين في قضية زعزعة استقرار الأردن التي حدثت الشهر الماضي.

وقال المحامي إن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة وأنه لا يعتبر ما حدث مع موكله استثناء من قرارات النيابة.

وأضاف أن ملف موكلي باسم عوض الله ما يزال في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني.

وكان ملك الاردن عبد الله الثاني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة موقوفين إلى أهلهم، الأمر الذي تبعه قرار بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

الأردن
الديوان الملكي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49091
منذ 17 دقيقة
هؤلاء الاثنان هما زعماء الفتنه وتركهم مؤقتا لكي يساوم عليهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحقر الناس الي من هو دونهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو عمار
طيب
الملل
مشغول بmbc يكتشف المواهب مع البنات

أخر الأخبار

إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة
إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة
منذ 6 دقائق 1178
هيئة الهلال الأحمر توفر وظائف شاغرة
هيئة الهلال الأحمر توفر وظائف شاغرة
منذ 21 دقيقة 1555
المملكة تطالب بتنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي
المملكة تطالب بتنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي
منذ 26 دقيقة 1460
بالفيديو.. وفاة رجل فجأة أثناء صلاة التراويح
بالفيديو.. وفاة رجل فجأة أثناء صلاة التراويح
منذ 31 دقيقة 672
إساءة "ترامب" تحول أفقر دولة لمقصد سياحي جذاب
إساءة "ترامب" تحول أفقر دولة لمقصد سياحي جذاب
منذ 36 دقيقة 2074
محامي باسم عوض الله يوضح سبب عدم الإفراج عن موكله في قضية الفتنة
محامي باسم عوض الله يوضح سبب عدم الإفراج عن موكله في قضية الفتنة
منذ 42 دقيقة 1999
تحذير من تصرف شائع بين قائدي المركبات يدمر محرك السيارة
تحذير من تصرف شائع بين قائدي المركبات يدمر محرك السيارة
منذ 54 دقيقة 1737
ياسر القحطاني يحسم الجدل حول موقفه من رئاسة الهلال
ياسر القحطاني يحسم الجدل حول موقفه من رئاسة الهلال
منذ ساعة 2497
عبارات يجب تجنبها تماماً عند حديثك مع زوجك
عبارات يجب تجنبها تماماً عند حديثك مع زوجك
منذ ساعة 1806
إصابة أكثر من 100 فلسطيني واعتقال العشرات في إشتباكات مع شرطة الإحتلال
إصابة أكثر من 100 فلسطيني واعتقال العشرات في إشتباكات مع شرطة الإحتلال
منذ ساعة 1843