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إساءة "ترامب" تحول أفقر دولة لمقصد سياحي جذاب

منذ 36 دقيقة
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إساءة "ترامب" تحول أفقر دولة لمقصد سياحي جذاب

واشنطن (صدى):
في رد فعل غير متوقع ، شهدت السياحة في زامبيا مؤخراً انتعاش كبير بعد الكلمة المسيئة التي وصفها بها الرئيس الأمريكي السابق " ترامب " .

واستغل القائمون على السياحة في زامبيا وصف ترامب لها بـ " الدولة الحثالة" ، وروجوا للعديد من المعالم السياحية هناك وصنعوا من عبارته شعار ، وقالو : زوروا زامبيا الحثالة حيث لن تجدوا نجومًا وخطوطًا إلا في السماء وعلى الحمير الوحشية .

وأكدت هيئة السياحة الزامبية الرسمية أن هناك إقبالاً كبيراً لزيارة الدولة والمحميات الطبيعية قبل انتشار فيروس كورونا في عام 2020 للبلد باعتباره وجهة حيث المشاهد الطبيعية الرائعة والحياة البرية .

أمريكا
ترامب

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80410
منذ 4 دقائق
ما يحقر الناس الي من هو دونهم

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحقر الناس الي من هو دونهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو عمار
طيب
الملل
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