إساءة "ترامب" تحول أفقر دولة لمقصد سياحي جذاب

واشنطن (صدى):
في رد فعل غير متوقع ، شهدت السياحة في زامبيا مؤخراً انتعاش كبير بعد الكلمة المسيئة التي وصفها بها الرئيس الأمريكي السابق " ترامب " .
واستغل القائمون على السياحة في زامبيا وصف ترامب لها بـ " الدولة الحثالة" ، وروجوا للعديد من المعالم السياحية هناك وصنعوا من عبارته شعار ، وقالو : زوروا زامبيا الحثالة حيث لن تجدوا نجومًا وخطوطًا إلا في السماء وعلى الحمير الوحشية .
وأكدت هيئة السياحة الزامبية الرسمية أن هناك إقبالاً كبيراً لزيارة الدولة والمحميات الطبيعية قبل انتشار فيروس كورونا في عام 2020 للبلد باعتباره وجهة حيث المشاهد الطبيعية الرائعة والحياة البرية .