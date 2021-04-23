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بالصور.. أبرز الخدمات الجديدة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

منذ ساعة
1858
بالصور.. أبرز الخدمات الجديدة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير عدة خدمات داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام .

ومن أبرز هذه الخدمات : (ترجمة معاني القران، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين).

كما يحتوي القسم الخاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة على فلم تعريفي يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة .

المسجد الحرام
الكعبة المشرفة
رئاسة شؤون الحرمين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يحقر الناس الي من هو دونهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو عمار
طيب
الملل
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