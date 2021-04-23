استعدادات لجنازة مهيبة في وداع رئيس تشاد بحضور ماكرون وزعماء دول 11 دولة

إنجامينا (صدى):
استقبلت العاصمة التشادية مساء أمس (الخميس) قادة دول الساحل (موريتانيا، بوركينا فاسو، النيجر، مالي)، وقادة السودان وغينيا والغابون ودول أخرى عديدة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفق ما أعلن قصر الإليزيه ، لوداع الرئيس الراحل إدريس ديبي .
وتقام مراسم وداع مهيبة اليوم الجمعة للرئيس الذي حكم تشاد أكثر من 30 عام كما كان يستعد للاستمرار في الحكم لخمس سنوات أخرى ، وفقاً لـ " الشرق الأوسط " .
وتوفي إدريس ديبي متأثراً بجرح أصيب به أثناء مواجهات مع المعارضة المسلحة لمحاولة لقلب نظام الحكم.