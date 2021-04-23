شركة معادن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة التوريد، ومسؤول معاملات المشتريات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، فضلًا عن حارس أمن: شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وأشارت شركة معادن، إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .