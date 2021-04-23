بالفيديو.. ‏عادل الكلباني: أحمد العرفج هلالي متعصب وهذه قصة حديثي عن ظلم الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضح الشيخ عادل الكلباني، اليوم الجمعة، أن الكاتب أحمد العرفج مشجع هلالي متعصب، كما كشف قصة حديثه عن الظلم الذي تعرض له نادي الهلال بعد خروجه من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.
وعلق الشيخ عادل الكلباني، خلال مشاركته مع برنامج "عز الرياضة" الذي يعرض عبر منصة عز على يوتيوب، على الفيديو الذي ظهر فيه مع "العرفج" وتحدث ساخرًا عن تلك الواقعة، قائلًا أن حديثه كان بعدما تلقى عدة فيديوهات من إعلامي نصراوي يتحدث فيها عن الظلم الذي يواجهه فريقه.
ووجه له مقدم البرنامج سؤالًا؛ حيث قال له "أنت من مشجعي النصر يا شيخ عادل"؛ ليرد "الكلباني" بأنه لا يعرف أي لاعب من لاعبي النصر، فيما ذكر أن هناك مناوشات تحدث بينه وبين أبنائه الذين يشجعون نادي الهلال من حين إلى آخر.