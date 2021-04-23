بالصور.. حادث مروع يؤدي لتفحم 4 أشخاص وإصابة آخرين في نجران

نجران (صدى):
شهد طريق "حبونا ـ المنتشر" بمنطقة نجران، أمس الخميس، حـادث تصادم مروع وقع بين سيارتين من نوع "هايلكس"، تسبب في وفاة وتفحم 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، أن الحـادث تسبّب في اشتعال النيران بالسيارتين، لافتًا إلى أنه تـوفي بالحـادث 4 أشخاص مُتفحمين، إلى جانب إصابة 4 آخرين حالتهم حرجة للغاية، بحسب صحيفة "الوطن" .
وأشار آل دويس إلى أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الفرق الإسعافية التي باشرت الحـادث، والحالات الخمس الأخرى تم نقلها عن طريق المواطنين.