النجم الأحمر الصربي يحسم صفقة بريجوفيتش

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، اللاعب الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد، توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي النجم الأحمر الصربي، للانضمام إليه رسميًا، في الميركاتو الصيفي القادم.
وذكرت التقارير، أنه سيرحل بريجوفيتش، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021؛ حيث أعطى موافقته رسميًا، إلى النجم الأحمر الصربي، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن العملاق الصربي، ينهي بعض التفاصيل الأخيرة مع بريجوفيتش حاليًا، قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا.
وكان بريجوفيتش، قد انضم إلى الاتحاد، في يناير 2019، قادمًا من باوك اليوناني، حيث سجل 20 هدفًا، وصنع 5 آخرين، خلال 52 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم.