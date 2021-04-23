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النجم الأحمر الصربي يحسم صفقة بريجوفيتش

منذ ساعة
1968
النجم الأحمر الصربي يحسم صفقة بريجوفيتش

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، اللاعب الصربي أليكساندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد، توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي النجم الأحمر الصربي، للانضمام إليه رسميًا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت التقارير، أنه سيرحل بريجوفيتش، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021؛ حيث أعطى موافقته رسميًا، إلى النجم الأحمر الصربي، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن العملاق الصربي، ينهي بعض التفاصيل الأخيرة مع بريجوفيتش حاليًا، قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا.

وكان بريجوفيتش، قد انضم إلى الاتحاد، في يناير 2019، قادمًا من باوك اليوناني، حيث سجل 20 هدفًا، وصنع 5 آخرين، خلال 52 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم.

 

 

الاتحاد
النجم الأحمر الصربي
بريجوفيتش

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حيه وأكثر شيه صف مع النمر والخضيري المهم الاعتدال في كل شي. والحركه وخلصنا لأن السم يحتاج لكل شي والى عنده مرض معين اكيد...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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