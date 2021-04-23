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مدى أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة في الهواء الطلق

منذ 39 دقيقة
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مدى أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة في الهواء الطلق

واشنطن (صدى):
كشفت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، راشيل والينسكي، الخميس، إن الوكالة تدرس مراجعة إرشادات ارتداء الكمامات الخاصة بها، لافتة إلى أن ذلك في سياق حقيقة أنه لا يزال هناك أشخاص يموتون بسبب كوفيد-19.

وتساعد الأقنعة الطبية على الحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن مع تلقي أكثر من 89 مليون بالغ في الولايات المتحدة لقاحات كاملة ضد المرض، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان ارتداء الكمامات في الهواء الطلق لا يزال ضروريا.

وتوجد بعض التحركات لتخفيف قيود الكمامات في الأماكن الخارجية، ويأمل روي كوبر، حاكم ولاية نورث كارولينا في رفع القيود، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج، بحلول الأول من يونيو، ويفكر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في تغيير التوجيهات المتعلقة بارتداء الكمامات في الهواء الطلق بحلول يونيو.

وذكرت إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، أنه قد لا تكون الكمامات ضرورية عندما تكون في الخارج بمفردك بعيدا عن الآخرين، أو مع من يعيشون في منزلك.

وأكد عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون أشيش جا، على وجوب استخدام الكمامات أثناء التجمعات الكبيرة في الهواء الطلق، حين يكون الناس متقاربين لفترة طويلة من الزمن، مثل التجمعات أو الأحداث الرياضية في الملاعب المزدحمة.

 

فيروس كورونا
الهواء الطلق
الكمامة
الأماكن المفتوحة

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