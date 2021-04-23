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ميليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين

منذ 55 دقيقة
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ميليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين

عدن (صدى):
اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، ثلاثة مدنيين من بلدة "بيت الجبر" بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، بذريعة إقامة مجلس عزاء في أحد أبناء البلدة، استشهد في صفوف الجيش اليمني الذي يخوض معارك مستمرة ضد الميليشيا المدعومة من إيران.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن الميليشيا داهمت البلدة الواقعة غرب ذمار، واختطفت المدنيين الثلاثة ونقلتهم إلى مركز احتجاز تابع لها في مديرية جبل الشرق، بذات المحافظة الواقعة تحت سيطرة المتمردين.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي، نفيه إقامة مجلس عزاء كما تدعي الميليشيات الانقلابية وتبرر اقتحامها الغاشم للقرية وشنها حملة اختطافات واسعة ضد أبنائها.

وقال المصدر : إن اقتحام قرية بيت الجبر يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها ميليشيا الحوثي في التعامل مع السكان في جميع مناطق سيطرتها بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.

صنعاء
ذمار

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