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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: عقد الاختبارات حضوريًا لا يشكل مصدرًا محتملًا للعدوى

منذ 33 دقيقة
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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: عقد الاختبارات حضوريًا لا يشكل مصدرًا محتملًا للعدوى

الرياض (صدى):
أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن عقد الاختبارات حضورياً، لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى وأن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجامعة مناسبة.

وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه أنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عقد الاختبارات النهائية حضوريا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وما صاحب ذلك من تخوف لدى البعض حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كوفيد – 19، تؤكد الجامعة حرصها التام على صحة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات وكافة منسوبيها، وسعيها الدائم لتوفير البيئة المناسبة لأدائهم اختباراتهم في جو تسوده السكينة والطمأنينة.

وأضافت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: " صدر توجيه أمير المنطقة الشرقية بتكليف لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة للوقوف على الإجراءات الاحترازية وكفايتها، وحيث أتمت اللجنة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: عقد الاختبارات حضوريًا لا يشكل مصدرًا محتملًا للعدوى

مهمتها وزيارة الجامعة وتفقدت منشآتها ومراكز الاختبارات وانتهت اللجنة إلى سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجامعة ومناسبة البيئة والتجهيزات لعقد الاختبارات حضوريا".

وأشارت اللجنة إلى أن حضور الاختبارات لا يشكل مصدرا محتملا للعدوى، وفي ضوء ذلك تؤكد الجامعة لأولياء الأمور الأعزاء ولأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات حرصها على سلامة إجراءاتها الأكاديمية والتنظيمية وحفاظها على جودة العملية التعليمية والتقويم، كما أن طبيعة تخصصاتها تتطلب إجراء الاختبارات حضوريا، ونسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والسلامة للجميع.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد وجه بتشكيل لجنة من الشؤون الصحية بالشرقية للتأكد من وضع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

 

أمير الشرقية
كورونا
الاختبارات
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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أحدث التعليقات

الشريف
احسنت الكلام والقول
الشريف
احسنت الكلام والقول
د محمد ماجد بخش
إن سبب تكرار خواص العناصر حسب د بخش هو الثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لوحدة العنصر بدلالة عدد وحدات الكتلة الذرية الممثلة...
ابو فهد
حنى لليل نهار ناكل الحفر الرياض تمشي صحراء والله انها ارحم من شوارعه لارقابه ولامقاولين يخافون الله كلها لعب بلعب
د محمد ماجد بخش
لاقت أفكار نيولاندز السخرية والاستهزاء من معاصريه، ولكن تم تكريمه أخيرا من المجمع الملكي بميدالية دايفى عام 1887.

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