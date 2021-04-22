الأعداد السابقة للصحيفة

لاعبو الهلال يستأنفون تدريباتهم بعد الفوز على استقلال دوشنبية الطاجيكي (صور)

منذ 16 دقيقة
1267
لاعبو الهلال يستأنفون تدريباتهم بعد الفوز على استقلال دوشنبية الطاجيكي (صور)

نواف السالم (صدى):
استأنف لاعبو نادي الهلال، مساء أمس الخميس، تدريباتهم بعد تغلبهم على نظيرهم استقلال دوشنبية الطاجيكي يوم الأربعاء الماضي؛ ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وذلك في مقر إقامة بعثة الفريق، كما ضم التدريب تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين، وذلك في مقر النادي.

وأجرى عبدالله الحمدان مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما اختتم الفريق تحضيراته لمواجهة استقلال دوشنبية بحصة تدريبية تقام مساء اليوم الجمعة، بينما يعقد مدير الجهاز الفني روجيرو ميكالي وأحد اللاعبين عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره استقلال دوشنبية الطاجيكي.

الهلال
دوري أبطال آسيا
تدريبات
استقلال دوشنبية الطاجيكي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
احسنت ي شهري بارك الله فيك
محمد الدوسري
هذي صارت جزيه
المهم
كلها تستر
ابو وليد
هذا بعد مشاهدته وهو يقبل رؤوس وايدي المشركين والقبوريين وعباد القبور وبعض الشيعه وبعض الكارهين لمشايخنا ولنا -- صدمني صراحه
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ، يا جنود الحرمين الشريفين ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. القارئ محمد الغزالي يكشف كيف كان الرسول يقرأ القرآن
بالفيديو.. القارئ محمد الغزالي يكشف كيف كان الرسول يقرأ القرآن
منذ 14 دقيقة 1493
لاعبو الهلال يستأنفون تدريباتهم بعد الفوز على استقلال دوشنبية الطاجيكي (صور)
لاعبو الهلال يستأنفون تدريباتهم بعد الفوز على استقلال دوشنبية الطاجيكي (صور)
منذ 16 دقيقة 1269
"الشؤون الإسلامية" تغلق 39 مسجداً في 8 مناطق لثبوت إصابات بكورونا بين المصلين
"الشؤون الإسلامية" تغلق 39 مسجداً في 8 مناطق لثبوت إصابات بكورونا بين المصلين
منذ 29 دقيقة 1382
عبدالعزيز الغيامة : معايير اختيار رئيس النادي في السعودية " سهلة " جدًا
عبدالعزيز الغيامة : معايير اختيار رئيس النادي في السعودية " سهلة " جدًا
منذ 42 دقيقة 230
خالد الشعلان : عدد حالات الهلال في تزايد
خالد الشعلان : عدد حالات الهلال في تزايد
منذ 43 دقيقة 564
محمد البكيري : هناك أندية " متهورة " في شراء عقود اللاعبين
محمد البكيري : هناك أندية " متهورة " في شراء عقود اللاعبين
منذ 43 دقيقة 210
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية
منذ ساعة 1478
أمانة القصيم توضح حقيقة إنشاء حديقة بقيمة 19 مليون ريال في بريدة
أمانة القصيم توضح حقيقة إنشاء حديقة بقيمة 19 مليون ريال في بريدة
منذ ساعة 1755
الزواج طلع مثل الكورونا !
الزواج طلع مثل الكورونا !
منذ ساعة 781
شكلها ناويه تصير تبيع في الحلال
شكلها ناويه تصير تبيع في الحلال
منذ ساعة 543