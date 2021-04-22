لاعبو الهلال يستأنفون تدريباتهم بعد الفوز على استقلال دوشنبية الطاجيكي (صور)

نواف السالم (صدى):
استأنف لاعبو نادي الهلال، مساء أمس الخميس، تدريباتهم بعد تغلبهم على نظيرهم استقلال دوشنبية الطاجيكي يوم الأربعاء الماضي؛ ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، وذلك في مقر إقامة بعثة الفريق، كما ضم التدريب تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين، وذلك في مقر النادي.
وأجرى عبدالله الحمدان مرانًا بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما اختتم الفريق تحضيراته لمواجهة استقلال دوشنبية بحصة تدريبية تقام مساء اليوم الجمعة، بينما يعقد مدير الجهاز الفني روجيرو ميكالي وأحد اللاعبين عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره استقلال دوشنبية الطاجيكي.